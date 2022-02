Oltre 200 somministrazioni a Terrasini e Ficarazzi, sabato vaccini tour sbarca a Santa Flavia

Più di cento somministrazioni anti Covid ieri a Terrasini e altre cento l'altro ieri a Ficarazzi. E' questo il bilancio delle ultime due tappe di vaccini tour in provincia. Domani il camper con a bordo i medici e gli infermieri della struttura commissariale per la gestione dell’emergenza di Palermo raggiungerà Santa Flavia per un'altra giornata dall'insegna della prevenzione.

L'appuntamento per chi volesse approfittare dell'opportunità è a Villa Filangeri, in via Consolare 136, dalle 10 alle 17. Sarà possibile ricevere la prima, seconda o terza dose di Pfizer o Moderna, anche senza prenotazione. Basta avere dai 12 anni (compiuti) in su e portare un documento di identità e la tessera sanitaria.