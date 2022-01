VacciniTour a Monreale chiude con numeri da record: in tre giorni oltre 2 mila somministrazioni

Una media quotidiana di 700 vaccini, per un totale di 2100 somministrazioni in tre giorni. Sono i numeri record della tappa di Monreale di VacciniTour, la campagna itinerante dell’ufficio del commissario Covid, Renato Costa, che oggi si conclude. “Data la numerosa affluenza di cittadini - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono -, chiudiamo con un bilancio positivo. Siamo già al lavoro per organizzare un’altra campagna vaccinale, questa volta a suon di musica. Per allietare l’attesa dei cittadini che vorranno sottoporsi all'inoculacuzione - spiega il primo cittadino - provvederemo a posizionare un pianoforte”.

Un'iniziativa sostenuta dal commissario Costa: “Tornare a Monreale sarà ancora più bello. Abbiamo già sperimentato l’efficacia di inserire un’attività medica come la vaccinazione dentro una cornice di bellezza: quando siamo stati al museo archeologico Salinas le persone dimenticavano ogni paura e si rilassavano. La musica del pianoforte avrà il tocco magico di rendere il vaccino qualcosa di incantevole per chi lo riceve ma anche per i lavoratori che lo somministrano, oltre che un gesto utile e prezioso per la collettività”.

Domani VacciniTour sarà ad Alia, domenica a Trappeto, lunedì a Piana degli Albanesi e martedì Alimena. Undicimila le dosi inoculate da luglio a oggi.