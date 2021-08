Vaccini allo stadio Barbera, per 60 tifosi la prima dose e un biglietto per la partita di Coppa

L'iniziativa dell'Asp e del Palermo Calcio per incentivare la vaccinazione proseguirà anche giovedì 19 agosto. Francesco Cascio, referente dell'Asp: "Se la squadra chiama, i palermitani rispondono sempre, anche in serie C"

"Se la squadra chiama, i palermitani rispondono sempre, anche in serie C. E i tanti vaccini che oggi stiamo facendo allo stadio, lo dimostrano". A scriverlo sul suo profilo Facebook è Francesco Cascio, ex presidente dell'Ars e oggi referente dell’Asp di Palermo per l’emergenza Covid. Cascio è, infatti, tra i medici vaccinatori che oggi, nel piazzale antistante lo stadio Renzo Barbera ha somministrato la prima dose a quanti si sono presentati: 60 tifosi in totale. A spingerli verso l'immunizzazione anche l'invito della società Palermo Calcio che ha scelto di regalare a quanti si vaccineranno un biglietto omaggio per l'esordio stagionale dei rosa, sabato 21 agosto alle 17.30 contro il Picerno.

"I tifosi del Palermo hanno raccolto l’appello: una dose di vaccino e un biglietto per vedere gratuitamente la partita di sabato. Ed io da medico e da tifoso - prosegue Cascio - non posso che essere felice di contribuire all’avvio del calcio in sicurezza. Anche questo è sostenere la propria squadra e la proprio città".

Le vaccinazioni proseguiranno anche domani, giovedì 19 agosto, sempre dalle 9.30 alle 16.30. "Saremo ancora lì a vaccinare tutti i tifosi che vorranno. Vi aspetto. E forza Palermo, ovviamente!", conclude Cascio.