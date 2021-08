Allo stadio gratis per Palermo-Picerno: biglietto omaggio per chi si vaccina al Barbera

Un'iniziativa di Palermo Calcio e Asp per incentivare le immunizzazioni. Basterà recarsi nella postazione allestita il 18 e 19 agosto nel piazzale antistante lo stadio per ricevere la prima dose e il ticket gratuito per la partita del 21, primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2021-2022

A partire dal 18 agosto verrà aperta la prevendita dei biglietti per assistere a Palermo-Picerno, primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2021-2022, gara in programma il 21 agosto alle 17.30, allo stadio Renzo Barbera. La partita sarà aperta al pubblico. Nel rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti, i posti a sedere saranno resi disponibili in modo da tenere sempre un posto libero tra due vendibili, con una disponibilità massima di 8750 spettatori, divisi tra tribuna (laterale, centrale, centralissima), curva Nord inferiore, curva Sud inferiore e gradinata inferiore. Il prezzo dei biglietti è di 20 euro per tutti i settori della tribuna, 15 per la gradinata e 10 per le curve.

Per l’occasione però il Palermo, in collaborazione con Asp, lancia un’iniziativa volta a promuovere la campagna vaccinale nella lotta contro il Covid-19: nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 agosto dalle 9.30 alle 16.30 verrà allestita un'apposita postazione per la vaccinazione nel piazzale antistante lo stadio. Chiunque vorrà ricevere il vaccino in questa occasione otterrà un ingresso omaggio alla partita.

Per ricevere il vaccino basterà presentarsi alla postazione muniti di documento di identità e tessera sanitaria. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore ed acquisire nell’apposito modulo il consenso dell’altro genitore. "Siamo vicini e supportiamo tutte le iniziative finalizzate a promuovere la vaccinazione anticovid - ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni - a Palermo abbiamo superato la quota del 73% di vaccinati con almeno una dose di siero, ma dobbiamo fare ancora di più. Abbiamo immediatamente aderito alla proposta della società e saremo presenti con la nostra equipe vaccinale per due giorni all’insegna della prevenzione e dello sport sicuro".