Asp, vaccini nelle scuole: si cercano adesioni, studenti contattati mentre sono in vacanza

Domani toccherà anche al liceo Benedetto Croce. Venerdì previste 23 somministrazioni alla Fincantieri. Prosegue l'attività in provincia: la prossima settimana saranno raggiunti sette comuni

Proseguirà domani (lunedì 19 luglio) la campagna vaccinale dell’Asp di Palermo nelle scuole di città e provincia. Gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale, dopo la tappa del 13 luglio scorso all’istituto Piazza ed al Medi, saranno all’istituto comprensivo Verdi ed al Benedetto Croce.

“L’obiettivo – ha spiegato il direttore generale, Daniela Faraoni – è di consentire a tutti i lavoratori della scuola, agli studenti ed ai loro familiari di potersi vaccinare nei locali dell’Istituto. Così come facciamo quotidianamente nei paesi della provincia, con le realtà sportive, con le associazioni e nelle località turistiche, andiamo incontro alla gente per consentire a tutti (di età pari o superiore a 12 anni, ndr) di potersi vaccinare”.

Il calendario dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con i dirigenti scolastici, viene integrato quotidianamente da nuovi appuntamenti. Le scuole si stanno occupando di contattare gli studenti, raccogliendo le adesioni. “Gli studenti – ha aggiunto Daniela Faraoni – sono in questo momento nel pieno delle vacanze estive, ma ogni nuovo vaccinato rappresenta un tassello in più nel mosaico che dobbiamo realizzare entro l’inizio dell’anno scolastico ci rechiamo nei primi istituti dove torneremo ogni volta che ci saranno nuovi gruppi da vaccinare”.

Dopo le somministrazioni di domani all’Istituto Comprensivo Verdi ed al Benedetto Croce; martedì 20 sarà la volta del Liceo Vittorio Emanuele III e dell’Educandato Maria Adelaide; il 22 dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone ed Istituto Comprensivo Pirandello di Cerda; il 23 I.C. Vasi di Corleone e Salvo D’Acquisto di Bagheria; il 26 luglio IC Mattarella ed al Botta di Cefalù; il 27 luglio Plesso Gregorio Russo Raciti; il 28 Liceo Garibaldi e Cassarà Guida; il 29 Marco Polo ed il 30 Ugo Marsia di Carini. (nr)

Intanto l’Asp di Palermo, nell’ambito del progetto di vaccinazione itinerante, si recherà in tutte le realtà produttive di città e provincia. L’attività avrà inizio venerdì 23 luglio alla Fincantieri. Nello stesso giorno analogo intervento è programmato per vaccinare il personale dell’Autorità Portuale.

Prosegue anche la vaccinazione di prossimità nei paesi della provincia. Gli operatori dell’Asp di Palermo saranno domani (lunedì 19) a Sciara; il 20 a Lercara Friddi; il 21 a Marineo; il 22 a Cerda ed Aliminusa; il 23 a Torretta ed il 24 a Capaci.