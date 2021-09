Dal Villaggio alla Marinella: vaccini porta a porta, altre 7 tappe nei quartieri della città

Tutte le indicazioni su come partecipare. L'iniziativa è organizzata dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid

Il calendario dei "VaccinInQuartiere" si arricchisce di nuovi appuntamenti in giro per Palermo. Sono sette le date da aggiungere all’agenda delle immunizzazioni extra-hub, per portare il vaccino alle persone. Ecco il nuovo elenco di vaccinazioni in trasferta organizzate dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid nella Città metropolitana di Palermo:

giovedì 16 settembre: Settecannoli, Istituto di istruzione secondaria superiore Alessandro Volta, Passaggio dei Picciotti 1, dalle 10 alle 18;

venerdì 17 settembre: Partanna Mondello, Chiesa di Santa Maria degli Angeli, via Lorenzo Iandolino117, dalle 10 alle 18;

venerdì 17 settembre: Calatafimi, Polisportiva dilettantistica Calcio Sicilia, via Gaetano La Loggia dalle 15 alle 19;

lunedì 20 settembre: Marinella, Parrocchia Sant’Ambrogio, via Caduti sul lavoro 106, dalle 10 alle 18;

mercoledì 22 settembre: Albergheria, Centro Astalli e Centro Agape, via SS. 40 Martiri al Casalotto 10/14 e piazzetta Sette fate, dalle 10 alle 18;

giovedì 23 settembre: Resuttana, Liceo scientifico Galileo Galilei, dalle 15 alle 19;

sabato 25 settembre: Villaggio Santa Rosalia, Chiesa annunciazione del Signore, via Alberto Verdinois 42;

"Gli eventi - si legge in una nota - sono aperti a tutta la popolazione dai 12 anni (compiuti) in su. Si effettueranno prime o seconde dosi. Basta portare con se la tessera sanitaria e un documento di identità. La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per arrivare con i moduli già compilati e sveltire la procedura. Ci si può prenotare dalla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo a questo link https://fiera.asppalermo.org/site/vaccini scegliendo la tappa. In alternativa per prenotarsi si può contattare l’help desk della Fiera del Mediterraneo (chiamate o messaggi Whatsapp) al numero 3312675839".