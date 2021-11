VaccinInQuartiere fa tappa a piazza Ingastone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

#VaccinInQuartiere fa tappa alla Zisa e precisamente nella Parrocchia Madonna di Lourdes di piazza Ingastone che, grazie alla collaborazione della Confraternita Anime Sante, diventa hub vaccinale per un giorno dalle ore 10 alle ore 18. Porte aperte della Chiesa Madonna di Lourdes della storica piazza che ogni anno per il Venerdì Santo diventa meta di fedeli e turisti per la processione in onore del Cristo morto e di Maria Addolorata.

"E' un impegno che abbiamo preso insieme al commissario Renato Costa per dare un contributo alla campagna di vaccinazione anche nel nostro quartiere", afferma Vincenzo Bileddo, Superiore della Confraternita Anime Sante. La Confraternita, sin dall'inizio della pandemia, si è distinta per iniziative di contrasto alla diffusione del virus nel quartiere. "E' la continuazione di un lavoro di contrasto a questo temibile virus che ci ha visti, ad esempio, distribuire gratuitamente mascherine chirurgiche qualche mese fa. Un piccolo contributo per rendere più sicuro il quartiere dove viviamo" continua Bileddo ricordando come sia basilare vaccinarsi per uscire da questa situazione. C'è tanta fiducia sulla riuscita di questo appuntamento, che terminerà oggi alle ore 18, che segue quello di qualche settimana fa quando furono somministrate 32 prime dosi e 28 seconde dosi di vaccino.