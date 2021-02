Covid, al via al Policlinico la campagna vaccinale per gli over 80 

Al via al Policlinico la campagna vaccinale contro il Covid per gli over 80. Si comincia domani, nei locali dell’Istituto di Igiene, e si va avanti fino 30 aprile. Saranno 102 ogni giorno gli anziani, prenotati tramite il portale di Poste Italiane, a cui sarà somministrato il vaccino: il sabato e la domenica, dalle 9 alle 13, e dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

Durante la settimana tale attività sarà integrata con le vaccinazioni già in corso che in questa fase – dopo la copertura del 92% di operatori sanitari e dipendenti – sta proseguendo con gli studenti tirocinanti di Medicina dell’Università, i farmacisti di comunità, gli informatori scientifici del farmaco e delle tecnologie farmaceutiche.



