VIDEO | Vaccini agli over 50, Musumeci: "Abbiamo 250 mila dosi di AstraZeneca in frigo, dobbiamo correre"

Vaccini agli over 50, Musumeci: "Abbiamo 250 mila dosi di AstraZeneca in frigo, dobbiamo correre"

Il governatore fa il punto in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans sulla campagna vaccinale anti Covid nell'Isola. "Abbiamo immunizzato il 10% dei siciliani, ma non basta". Al via la vaccinazione di massa dai 18 anni in su nelle isole. "Si parte con Lampedusa e Linosa poi le altre"