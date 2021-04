Vaccini Pfizer o Moderna senza prenotazione: porte aperte per gli over 80 in 11 centri del Palermitano

Il direttore generale dell’Asp Faraoni: "Il personale medico e infermieristico vaccinerà gli anziani con difficoltà motorie, ma trasportabili in auto, in modalità drive in"

Porte aperte da domani in tutti i centri dell’Asp di Palermo agli over 80, che potranno vaccinarsi senza bisogno di prenotazione. L’iniziativa, già in vigore all’Hub provinciale della Fiera del Mediterraneo, si estende ad altre dieci strutture di città e provincia dell’Azienda sanitaria del capoluogo ed è rivolta agli anziani con età pari o superiore ad 80 anni (compresa tutta la classe di nascita 1941) ai quali sarà somministrata una dose del siero anti Covid Pfizer o Moderna. Per riceverla basterà recarsi direttamente nel centro di vaccinazione più vicino, muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Il personale medico effettuerà la valutazione e compilerà la scheda di anamnesi. Qualora fosse possibile, si invita a scaricare la documentazione dal sito internet dell’Asp di Palermo, in alternativa autocertificazione, informativa e consenso al trattamento dei dati e consenso informato alla somministrazione del vaccino saranno forniti dal personale della struttura.

Gli anziani con difficoltà motorie, ma trasportabili in auto, saranno raggiunti direttamente a bordo del mezzo dal personale medico e infermieristico nella strada adiacente il centro dell’Asp. "L’anziano - spiega il direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni - rimarrà seduto in auto dove riceverà la dose (in modalità drive in, ndr), poi, insieme al personale della struttura, attenderà il tempo necessario richiesto dopo l’inoculazione". Il direttore invita gli anziani a vaccinarsi: "Il vaccino è l’unica soluzione all’epidemia e lo è ancor di più per i nostri anziani che dobbiamo proteggere dal virus”.

La campagna di vaccinazione a favore degli over 80 vede pienamente coinvolti anche i medici di medicina generale che possono somministrare le dosi sia al domicilio dell’assistito (che rientra nel target nazionale), nel proprio studio o in una delle strutture dell’Asp. Impegnati nelle vaccinazioni domiciliari agli over 80 non trasportabili ci sono pure i medici delle Usca. “C’è la massima disponibilità ad attivare occasionalmente per gli Over 80 – hanno concluso Faraoni e Costa - linee di vaccinazione in centri sociali anche in collaborazione con i sindaci del territorio e con i Medici di Medicina Generale e di Continuità assistenziale”.

Da domani a domenica è nuovamente in programma anche l’Open day con AstraZeneca rivolto a tutti cittadini (non fragili) compresi nella fascia di età 60-79 anni. Potranno recarsi nelle strutture dedicate di Palermo e provincia, senza prenotazione, per ricevere la somministrazione del vaccino.

