VIDEO | "Vaccinati, mamma!", allattamento e gravidanza: in Fiera gli esperti fugano i dubbi

Al padiglione 20A una giornata di sensibilizzazione e vaccinazione open day per mamme in allattamento e donne incinte che sono indecise se immunizzarsi. A fare consulenza anche Valeria Mineo e Antonella Genco, giovani dottoresse in dolce attesa