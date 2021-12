L'Einstein diventa un hub per un giorno: ecco come prenotare il vaccino anti Covid

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giorno 22 dicembre a partire dalle 10, al Liceo scientifico Albert Einstein, in via Vivaldi 60, sarà allestito un centro vaccinale occasionale per vaccinazioni Covid per la prima, seconda e terza dose, con vaccino di tipo Pfizer e/o Moderna. Il centro vaccinale sarà aperto al territorio e tutti (dai 12 anni in su) potranno prenotarsi entro le ore 24 di giorno 19 dicembre attraverso questo link, reperibile nel sito della scuola. Insieme alla modulistica che i vaccinandi dovranno compilare, sottoscrivere e consegnare in sede vaccinale.