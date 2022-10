Vaccini contro l'influenza e contro il Covid, al via la campagna al Policlinico

Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale e delle dosi booster contro il Covid presso il Centro vaccinale del Policlinico “Paolo Giaccone”.

L’Hub dell’azienda ospedaliera universitaria è uno dei pochi centri a garantire la somministrazione della vaccinazione antinfluenzale in concomitanza a quella anti Covid- con i nuovi vaccini bivalenti, aggiornati contro le più recenti varianti del virus. I cittadini potranno, dunque, ricevere contemporaneamente le due vaccinazioni in accordo alla circolare del ministero della Salute che lo raccomanda, o sottoporsi soltanto a una.

L’influenza della stagione 2022/2023 si preannuncia come una delle più aggressive degli ultimi anni, ecco perché la vaccinazione è importante, in particolare per anziani, fragili e portatori di malattie croniche, per i quali può assumere forme particolarmente gravi.

Insieme ai vaccini per l’influenza sono disponibili le dosi di vaccino Covid aggiornato contro la variante Omicron. Come indicato dalla circolare del ministero della Salute, è fortemente raccomandato e prioritario fare con tale vaccino la terza dose (in qualsiasi soggetto over 12) o la quarta in over 60, soggetti con patologia e operatori sanitari (purché siano trascorsi 120 giorni dall'ultima vaccinazione Covid o dall'infezione da Covid). Tuttavia, è possibile anche effettuarlo per tutti i soggetti sani over 12 che desiderino farlo e per cui siano passati almeno 120 giorni dall'ultima dose di vaccino o infezione da Covid.

Il centro vaccinale, situato presso l'Istituto di Igiene e Microbiologia, in via del Vespro 133, sarà aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 14 (orari di prenotazione disponibili 9-13:20) e il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 13 alle 18 (orari prenotazione disponibili 13-17:30).

Il link per prenotarsi è il seguente: https://policlinico-pa.i-vax.it/.../public/registrazione.zul. I cittadini potranno prenotarsi anche sul portale https://testcovid.costruiresalute.it.