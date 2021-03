Scuola, forze dell’ordine e over 70: in fiera nel weekend vaccini anche senza prenotazione

La Regione dà un ulteriore impulso alla campagna anti Covid: l'hub resterà aperto fino alle 22 e dalle 18 accoglierà gli aventi diritto alla somministrazione del siero Astrazeneca. Tra questi rientrano anche i non estremamente vulnerabili. Intanto in via Sadat da giorni ci sono disagi. La Cisl: "Pazienti in attesa per strada in piedi e anche sotto la pioggia, trovare altri siti"

Via alle vaccinazioni Astrazeneca, anche senza prenotazione, per i target 70-79 anni, scuola, forze dell’ordine e non estremamente vulnerabili. E' questa l'iniziativa messa in campo dalla Regione per dare ulteriore impulso alla campagna anti Covid. Sempre con questo fine oggi e domani l’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo rimarrà aperto fino alle 22. "In pratica - spiegano dall'Asp - coloro i quali non hanno ancora eseguito la prenotazione oppure fossero prenotati anche in altre date, dalle 18 alle 22, potranno recarsi all’hub vaccinale e ricevere liberamente il vaccino. Sarà necessaria solo la tessera sanitaria personale".

La decisione arriva dopo giorni di disagi in Fiera. Ieri anche la Cisl è scesa in campo per denunciare la situazione e proporre una soluzione al problema: "Abbiamo atteso tre giorni per comprendere se si trattasse di una disorganizzazione risolvibile ma di fatto - dichiara il segretario generale Cisl Palermo-Trapani, Leonardo La Piana - anche ieri alla Fiera del Mediterraneo per la somministrazione dei vaccini regnava il caos, e dato che si tratta di persone vulnerabili, l'attesa per strada in piedi e anche sotto la pioggia per attendere il proprio turno senza mantenere le adeguate distanze, è un fatto grave e assurdo. Non si può proseguire soltanto in Fiera data l'enorme mole di prenotazioni, evidentemente bisogna distribuire il flusso anche in altri siti, meglio al chiuso da utilizzare in aggiunta alla Fiera. Si organizzi diversamente questo calendario di vaccinazione - conclude La Piana - trovando hub adeguati".

Intanto ieri in Sicilia le vaccinazioni sono state oltre 16 mila.