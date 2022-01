Vaccini anti Covid nelle farmacie palermitane: somministrate più di 9 mila dosi in una settimana

Cresce sempre più la richiesta di vaccinazioni anti Covid in farmacia. La scorsa settimana, secondo i dati di Federfarma, in provincia di Palermo sono state somministrate più di 9 mila dosi e questa settimana le immunizzazioni sono state 8.934 (4.398 in città e 4.536 in provincia). Per la prima volta si è verificato il sorpasso della provincia rispetto al capoluogo, fatto che, sottolinea una nota dell'associazione, "conferma l'importanza della rete delle farmacie rurali quale fondamentale presidio sanitario di prossimità nei territori delle aree interne, anche come hub vaccinali". Dall'inizio della campagna vaccinale anti Covid nelle farmacie, lo scorso 3 settembre, sono state somministrate 68.216 dosi.