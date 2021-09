Vaccini in farmacia, in una settimana a Palermo e provincia inoculate 1140 dosi

Sono 1140 (798 Palermo e 342 provincia) i vaccini somministrati in farmacia dal 20 al 26 settembre (dati aggiornati ad oggi 24 settembre). Il bilancio, fornito da Federfarma, è identico a quello registrato la settimana precedente. Sono 91 le farmacie aderenti alla campagna vaccinale (52 a Palermo e 39 in provincia). Ma gli esercizi che hanno effettivamente iniziato le somministrazioni sono in totale 63 (42 Palermo e 21 provincia). Salgono a 3660 le dosi inoculate totali dall'inizio della campagna vaccinale (2772 Palermo e 888 provincia).