Vaccini in farmacia, in una settimana a Palermo e provincia inoculazioni raddoppiate 

Questa settimana a Palermo e provincia le vaccinazioni in farmacia sono raddoppiate: si è passati da una media di 1.500-2.000 immunizzazioni, delle scorse settimane, a 3.480 (di cui 2.538 a Palermo e 942 in provincia) inoculazioni. Ad annunciarlo è Federfarma. Sono 74 le attività che hanno attivato il servizio (49 in città e 25 in provincia). Oltre 19 mila le vaccinazioni somministrate dall’inizio della campagna, partita i primi di settembre, ad oggi.

“Siamo pronti - annuncia Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma - ad implementare ancora le somministrazioni. Questo risultato è stato ottenuto grazie al fatto che, a seguito della forte richiesta, le nostre farmacie hanno aumentato i giorni medi di immunizzazioni da due a tre nel corso della settimana, per cui le farmacie palermitane hanno ancora ampi spazi per essere a disposizione di tutti i cittadini che decidano di vaccinarsi comodamente sotto casa, senza doversi recare presso gli hub”.