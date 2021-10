Vaccini in farmacia, in una settimana a Palermo e provincia inoculate 1.080 dosi

Sono 1.080 (756 Palermo e 324 provincia) i vaccini somministrati in farmacia dall'11 al 17 ottobre (dati aggiornati ad oggi 15 ottobre). A dirlo è il bilancio, fornito da Federfarma. Sono 93 le farmacie aderenti alla campagna vaccinale (53 a Palermo e 40 in provincia). Ma gli esercizi che hanno effettivamente iniziato le somministrazioni sono in totale 67 (45 Palermo e 22 provincia). Salgono a 7.428 le dosi inoculate totali dall'inizio della campagna vaccinale (5.610 Palermo e 1.818 provincia).