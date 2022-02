La campagna

Covid, allo Zen vaccini senza prenotazione e con un'area dedicata ai bambini

Open day dell'Asp in via Tazio Nuvolari domani dalle 9.30. Uno spazio sarà riservato alle somministrazioni per la fascia pediatrica (5-11 anni) con educatori ed assistenti sociali che si occuperanno dell’accoglienza dei giovani