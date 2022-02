Prevenzione oncologica e vaccinazioni, a Valledolmo open day itinerante dell'Asp

Giornata dedicata alla prevenzione domani (sabato 26 febbraio) a Valledolmo. Dalle 9.45 alle 16.30 - in occasione dell’Open Day Itinerante organizzato dall’Asp del capoluogo in collaborazione con la locale Amministrazione comunale - gli utenti di tutto il comprensorio avranno la possibilità di aderire agli screening oncologici o di ricevere il vaccino anti Covid. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto (senza necessità di prenotazione).

In Contrada Chiusa Madonna (Palestra comunale) sarà possibile effettuare: mammografia (donne di età compresa tra 50 e 69 anni), Pap Test o Hpv Test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni) o ritirare il Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (screening del tumore del colon retto per persone tra 50 e 69 anni). All’interno della Palestra comunale sarà, inoltre, allestito un servizio vaccinazioni anti Ccovid con un’intera area dedicata alla fascia pediatrica.