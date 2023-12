Il prossimo 15 dicembre, in occasione dell'”Influ day” promosso dalla Regione Sicilia, il Policlinico ha organizzato un Open day per la vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid.

Dalle 9 alle 14, senza bisogno di prenotazione, tutti i cittadini potranno recarsi nell'ambulatorio vaccinale dell’azienda ospedaliera universitaria (presso il Dipartimento di Igiene e Microbiologia “G. D’Alessandro”, via del Vespro 133) per aderire all’iniziativa e proteggersi contro i due temibili virus e, al contempo, ricevere risposte qualificate, sulla base delle ultime indicazioni dell’OMS e dell’Istituto superiore di sanità, su eventuali dubbi e insicurezze relative alla vaccinazione.

“Quel giorno – spiega il professore Claudio Costantino, Referente dell’Ambulatorio vaccinale del "Paolo Giaccone" - oltre ai cittadini già prenotati, vaccineremo tutti coloro che si presenteranno nel nostro ambulatorio. Saranno effettuate solo vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid, pertanto saranno sospese tutte le altre vaccinazioni previste dal piano di prevenzione vaccinale che riprenderanno lunedì 18”.

Contemporaneamente continuerà la vaccinazione nei reparti dell'AOUP, dove un’équipe itinerante, secondo un’apposita calendarizzazione, si dedica alla somministrazione dei sieri agli operatori sanitari non ancora vaccinati e ai pazienti ricoverati, stabili o in dimissione.

I medici del Policlinico saranno presenti anche sabato 16 dicembre al Palermo Marina Yachting in occasione del “Vaxin Day” del Comune di Palermo, organizzato in collaborazione con l’ASP e la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva.