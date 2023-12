Influenza e Covid: una giornata di vaccini gratuiti al molo trapezoidale

Vaccinarsi a Palermo. Si chiama così l'iniziativa fissata per sabato 16 dicembre, dalle ore 9 alle 14.30, al molo trapezoidale di via Filippo Patti 30. L'iniziativa - organizzata nell'ambito della giornata di prevenzione primaria - consentirà a tutti di vaccinarsi liberamente contro l’influenza e il Covid. "Ma anche contro le altre malattie prevenibili da vaccino, per le quali sono disponibili le vaccinazioni in accordo al calendario vaccinale per la vita della Regione Siciliana", si legge in una nota.

L'iniziativa è stata promossa dalla quarta commissione consiliare Igiene e Sanità del Comune di Palermo, che ha patrocinato la giornata, in collaborazione con l'ambulatorio vaccinale ospedaliero dell'azienda ospedaliera universitaria del Policlinico Paolo Giaccone, con l'unità Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina preventiva dell'Asp Palermo e la scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università degli Studi di Palermo.