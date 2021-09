VIDEO | Babbaluci, meloni e... Pfizer: vaccini "abbanniati" tra le bancarelle di Ballarò

Continua la campagna di vaccinazione nei quartieri da parte della struttura commissariale per l'emergenza Covid. La storia del signor Giovanni: 10 minuti prima della somministrazione era scettico e ora proverà a convincere i suoi familiari. Costa: "Qui non ci sono no vax ma gente che vuole spiegazioni"