VIDEO | L'open days in Fiera parte in sordina, appena 180 dosi di AstraZeneca in un'ora

Fino a domenica i cittadini da 60 a 79 anni potranno ricevere il siero anglo-svedese mentre gli over 80 e i pazienti (over 60) fragili i vaccini Pfizer o Moderna anche senza appuntamento. Rosario Iacobucci, medico dello staff del commissario per l'emergenza Covid: "L'80% dei vaccinati non era prenotato. Ci aspettiamo che i numeri crescano"