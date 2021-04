VIDEO | Voglia di normalità batte diffidenza, successo in Fiera: "In un'ora fatti 500 vaccini AstraZeneca"

Si profila un grande successo all'Open weekend, l’iniziativa voluta dal governo Musumeci per accelerare la campagna di vaccinazione contro il Covid coinvolgendo i cittadini dai 60 ai 79 anni. In poche ore, stamane, sono già state somministrate oltre tremila dosi di Astrazeneca (rispetto alle 2.464 di tutta la giornata di ieri). Fino a domenica in 66 Hub e Centri dell’Isola sarà possibile vaccinarsi anche senza prenotazione. Buona l’affluenza, nelle numerose strutture sparse nelle nove province, soprattutto per il target 60-65 anni, per il quale fino a ieri non era ancora possibile registrarsi sulla piattaforma di Poste italiane.



"Un’ottima notizia - commenta il presidente della Regione - l'iniziativa è un modo per mettere al sicuro i siciliani e utilizzare le centomila dosi di vaccini già disponibili nell’Isola". Il vaccino somministrato è AstraZeneca, del quale al momento c’è il maggior numero di dosi disponibili. Tutti gli utenti possono contare su un’attenta valutazione medica prima dell’immunizzazione, per capire se sussistono controindicazioni in base a particolari problemi di salute. Per tutti i cittadini che non possono recarsi presso i punti vaccinali è comunque assicurata già la possibilità di prenotare la vaccinazione dal portale Costruiresalute.it e Siciliacoronavirus.it



Il dipartimento Sanità raccomanda di munirsi di tessera sanitaria e di compilare la modulistica necessaria prima della vaccinazione. I moduli sono scaricabili da Costruiresalute.it e Siciliacoronavirus.it. Questi i Centri disponibili per provincia: Agrigento, 11; Caltanissetta, 2; Catania, 9; Enna, 4; Messina, 5; Palermo, 16; Ragusa, 3; Siracusa, 7; Trapani, 9.