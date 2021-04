Bagheria, week end di vaccinazioni con AstraZeneca senza prenotazione

Nel centro di via Liszt oggi e domani il siero sarà somministrato a coloro che hanno tra i 60 e i 79 anni. Possibile accedere dalle 8 alle 20

Anche Bagheria partecipa all'Open day per le vaccinazioni contro il Covid. Oggi (sabato 17) e domani (domenica 18) nel centro vaccinazioni di via Liszt, all'angolo con via Mattarella, sarà infatti somministrato il siero AstraZeneca dalle 8 alle 20, anche senza prenotazione.

Potranno accedere al servizio coloro che appartengono alla fascia di età compresa tra 60 e 79 anni, senza patologie pregresse indicate in questa tabella e/o connotazioni di elevata fragilità.