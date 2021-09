Una Marina di libri torna a Villa Filippina: alla manifestazione vaccini senza prenotazione 

Grazie alla collaborazione con l’Asp di Palermo, sabato 18 e domenica 19 settembre, dalle 16 alle 21, nell'area del parco sarà allestito un’apposito stand per chi volesse ricevere la prima o la seconda dose. Sarà somministrato il Pfizer

Non solo incontri e spettacoli, in occasione di una Marina di libri a Villa Filippina sarà anche possibile vaccinarsi senza prenotazione. Grazie alla collaborazione con l’Asp di Palermo, sabato 18 e domenica 19 settembre, dalle 16 alle 21, nell'area del parco sarà allestito un’apposito stand per chi volesse immunizzarsi dal Covid.

Possibile effettuare sia la prima che la seconda dose. Per farlo è necessario esibire il documento di identità e la tessera sanitaria. Sarà somministrato il Pfizer. Per accedere al servizio, i minorenni devono aver compiuto 12 anni.