Covid, già 600 i pazienti trapiantati vaccinati all'Ismett 

La campagna di vaccinazione è iniziata lo scorso 6 aprile. Entro il 15 maggio tutti coloro che hanno già prenotato riceveranno la seconda dose del siero Pfizer-Biontech. Ecco come fare per prendere appuntamento

Sono quasi 600 i pazienti trapiantanti, in lista d'attesa per trapianto o donatori d'organo che hanno già ricevuto la loro prima dose di vaccino anti Covid all'Ismett. La campagna di vaccinazione è iniziata lo scorso 6 aprile ed è ormai entrata nel vivo: 800 i pazienti che hanno effettuato la prenotazione e che entro il 15 maggio riceveranno la seconda dose. Come da indicazioni nazionali, saranno vaccinati con il siero Pfizer-Biontech.

Per prenotare il proprio appuntamento è necessario collegarsi al portale messo a punto dalla struttura sanitaria. Possono farlo anche i pazienti, con i requisiti sopra indicati, di altre strutture. Le vaccinazioni si svolgeranno in un apposito spazio davanti all'Istituto da lunedì a venerdì dalla 13 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.