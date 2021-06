Fiera, via ai vaccini agli over 16: Marco e Martina tra i più giovani a ricevere la prima dose

Accompagnati dai rispettivi papà, hanno imboccato i corridoi del padiglione 20: "Sento di aver fatto un passo in più verso la normalità". Circa 500 in tutto i vaccinati under 40 nel primo giorno. Oltre diecimila i prenotati tra il 3 e il 19 giugno. Cambiano gli orari per i tamponi al drive-in

Facce pulite e distese. Impazienti di uscire dall’incubo. Felici di essere finalmente protagonisti della campagna vaccinale. Marco Luparello e Martina Mazzola, 16 e 17 anni, ieri sera si sono vaccinati contro il Coronavirus alla Fiera del Mediterraneo. Dopo mesi di attesa finalmente, nel primo giorno di apertura della campagna agli under 40, hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. Circa 500 in tutto i vaccinati over 16-under 40 ieri all’hub provinciale. Loro sono tra i più giovani.

Lui è al secondo anno di Ragioneria all’istituto tecnico Crispi Almeyda; lei frequenta il quarto anno del liceo scientifico Albert Einstein. Accompagnati dai rispettivi papà, hanno imboccato i corridoi del padiglione 20. Insieme a Marco c’era anche sua sorella, 23 anni, studentessa in Psicologia clinica all’Università di Palermo, anche lei immunizzata ieri (nella foto in basso). “Aspettavo da tempo di vaccinarmi - ha detto Marco, con l’aria sollevata di chi, finalmente, si libera di un peso - per togliermi il pensiero del Covid. Spero che con il vaccino le cose possano finalmente cambiare”. Felice di essere finalmente protagonista della campagna vaccinale anche Martina: "E' stato un bel momento, un’esperienza bellissima. Tutto molto semplice e breve ma molto emozionante: sento di aver fatto un passo in più verso la normalità". Nessun dolore per entrambi.

Sono già oltre diecimila i prenotati per il vaccino anti-Covid alla Fiera del Mediterraneo tra il 3 e il 19 giugno. Sulla piattaforma dell’hub le prenotazioni sono state scaglionate e circoscritte a blocchi di alcune centinaia al giorno per distribuire meglio gli afflussi. "Per questo motivo - spiegano dall'Ufficio del commissario per l'emergenza Covid - può accadere di non riuscire a prenotare". Mentre la campagna va avanti, cambiano gli orari per effettuare i tamponi al drive-in: non saranno più eseguiti dalle 8 alle 18, ma dalle 9 alle 15.

Come prenotarsi

Si ricorda che è possibile prenotare l’appuntamento tramite i consueti canali messi a disposizione da PosteItaliane: la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 –, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola. Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell'appuntamento. "Nel ricordare che le liste degli aventi diritto al vaccino sono erogate da Sogei - fanno sapere da Poste Italiane - si consiglia a chiunque riscontri problematiche legate all’inserimento dei dati al momento della prenotazione di aprire una segnalazione contattando il call center al numero verde 800.009.966 che provvederà a inoltrarla alle istituzioni competenti per le consuete verifiche".