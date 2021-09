Lotta al Covid, open day a Ficuzza: per chi si vaccina la visita al Palazzo Reale è gratis

La campagna vaccinale di prossimità dell’Asp di Palermo domenica, dalle 9 alle 20, farà tappa nei locali delle ex scuderie della Real Casina. Verrà somministrato il vaccino Pfizer. Ingresso omaggio anche al nuovo parco giochi per bambini

La campagna vaccinale di prossimità dell’Asp di Palermo domenica 26 farà tappa Ficuzza. Dalle 9 alle 20 è in programma un open day nei locali delle ex scuderie della Real Casina. L’iniziativa, rivolta a tutti coloro i quali abbiano compiuto almeno 12 anni di età, è del distretto 40 dell’azienda sanitaria con il patrocinio del distretto 5 dell’Unità servizio territoriale Palermo dell’assessorato regionale dell’Agricoltura.

Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per essere vaccinati con prima o seconda dose. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore ed avere acquisito – nell’apposito modulo – il consenso dell’altro genitore. Verrà somministrato il vaccino Pfizer.

Tutti coloro che si vaccineranno riceveranno un biglietto gratuito per visitare il Palazzo Reale e l’ingresso omaggio al nuovo parco giochi per bambini.

"Esprimo il mio apprezzamento - dichiara il presidente del Consiglio comunale di Palermo, Salvatore Orlando -per l'iniziativa dell'Asp di Palermo con il patrocinio del distretto 5 dell’Unità Servizio territoriale Palermo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, per aver scelto Ficuzza, luogo di cultura e di svago, per l'open day vaccinale di domenica 26 settembre".