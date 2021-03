Disabili gravissimi fuori dal piano vaccinale, Razza scrive all'Asp: "Avviare campagna"

"Avviare il percorso di prenotazione e somminastrazione delle dosi di vaccini anti Covid a favore dei disabili gravissimi". A chiederlo alle Asp, con una nota inviata nel tardo pomeriggio di ieri, è l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. La presa di posizione arriva dopo le proteste del comitato Siamo Handicappati No Cretini che aveva definito il piano della Regione "indegno e lesivo della dignità" dei disabili. Parole dure così motivate dai membri del comitato: "Vediamo i selfie del personale amministrativo trentenne di Unipa che si fa il vaccino e a quanto pare a breve anche gli oltre 24 mila avvocati potrebbero avere la priorità. Il tutto condito da scuse grottesche sulla tipologia di vaccini a disposizione".

Una critica che l'assessore non ha fatto cadere nel vuoto. "Vittoria, con l'amaro in bocca", commentano i disabili. Nel piano non rientrano infatti i caregivers, ovvero coloro che si prendono cura di loro. "Per il momento - dichiarano - va bene. È un grande passo avanti. Certo viene da pensare che se non avessimo fatto così non avremmo ottenuto nulla. Viene da pensare che tutto questo è molto triste. Ma adesso facciamo un sospiro di sollievo".

I soggetti beneficiari del piano vaccinale saranno i disabili gravissimi presenti negli elenchi già esistenti dei soggetti che ricevono mensilmente l'assegno di cura. "Da questi elenchi - spiega Razza - vanno esclusi gli over 80, che hanno già diritto alla somministrazione del vaccino per l'età". Razza raccomanda infine di incentivare per questi utenti il ricorso alla vaccinazione domiciliare e di utilizzare il vaccino Moderna.