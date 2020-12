VIDEO | Vaccini anti Covid, i palermitani dicono "sì": "No vax? Andate negli ospedali a vedere la sofferenza"

Siamo stati in giro per il centro per capire, all'inizio della campagna vaccinale in Italia e nell'Isola, se i palermitani si sottoporranno o meno al vaccino non appena sarà il loro turno. I più non hanno dubbi sulla sua importanza ed efficacia, ma qualcuno non nasconde incertezze e ritrosie...