Coronavirus, tecnici di radiologia e terapisti: "Includere anche noi nella campagna vaccinale"

"Come ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione chiediamo che ai liberi professionisti iscritti al nostro ordine venga data pari opportunità di avere accesso alla campagna vaccinale". Lo afferma il segretario dell’Ordine di Palermo Giuseppe Dinolfo, che aggiunge: “Non sempre la particolarità delle prestazioni effettuate dai nostri professionisti consente di poter mantenere la distanza di sicurezza, né tantomeno la possibilità per i pazienti di indossare i dispositivi di protezione. Tanto i nostri colleghi che lavorano a vario titolo nelle strutture sanitarie, quanto chi ha dovuto mettere in atto i protocolli per mettere in sicurezza i propri studi, hanno il diritto ad essere vaccinati, in modo da poter garantire la continuità assistenziale anche in questo periodo emergenziale".

"Condividiamo in pieno l’affermazione dell’assessore Razza che ha dichiarato 'quanto più sarà alta l’adesione da parte del personale della Sanità Siciliana, tanto più forte sarà il messaggio che arriverà ai cittadini siciliani per aderire a questa fondamentale campagna di vaccinazione' - afferma il presidente dell’Ordine dei Tsrm – Pstrp Gandolfo Marco Macaluso – Alla luce di ciò, auspichiamo che tutti vengano messi nelle condizioni di poter aderire ed essere da esempio per i cittadini, ma soprattutto che si limiti, adesso che se ne ha la possibilità, il rischio che tutti i professionisti sanitari, a qualsiasi livello, possano essere vettori dell’infezione stessa. Abbiamo chiesto una calendarizzazione che possa indicare in modo chiaro chi e quando potrà fare il vaccino, in modo da evitare dubbi ed incertezze che in questi giorni stanno insorgendo presso i nostri iscritti. I vertici dell’assessorato, nel corso di un colloquio informale, hanno confermato la disponibilità degli uffici a venire incontro alla nostra richiesta, garantendo che nel corso del primo trimestre tutti i professionisti sanitari verranno vaccinati”.

L’Ordine è a completa disposizione in questa delicata fase di pianificazione della campagna vaccinale ed è pronto ad offrire tutto il supporto necessario affinché tutti assieme si venga fuori il prima possibile da questa terribile pandemia.