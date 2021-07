"Vacanze e altri disastri": 49 scrittori uniti per realizzare il sogno di aiutare una famiglia in difficoltà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Comunicato stampa: Quarantanove scrittori, tra i quali l'emergente termitano, Dario Zizzo, hanno deciso di incontrarsi e di realizzare un sogno: aiutare una famiglia in difficoltà. Alcuni di loro sono già affermati, altri sono agli esordi. Tutti però hanno deciso di mettere a disposizione ciò che amano fare: raccontare storie. Lo slogan sotto il quale è nato il sodalizio ha un nome insolito: Il Cazzeggio Solidale, a indicare la quasi totale provenienza degli autori dal gruppo social “Il Cazzeggio di IoScrittore", uno spazio d'incontro scanzonato e allegro. Questo luogo virtuale ha permesso di condividere passioni e obiettivi, come la possibilità di fare qualcosa per quelle persone a cui la sorte ha al momento voltato le spalle, spinti soltanto da un legame d’amicizia. È nato così un progetto ambizioso: recuperare dei fondi tramite una raccolta di racconti, "Vacanze e altri disastri". Le storie sono legate da un unico tema conduttore: la vacanza, vissuta e descritta in tanti modi. L’antologia verrà pubblicata in self-publishing sulla piattaforma Amazon, in Ebook e cartaceo, il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza a una famiglia in difficoltà. Noi ci abbiamo messo la passione e speriamo che i lettori possano metterci il cuore. La data di pubblicazione della raccolta è prevista per il 20 luglio p. v. Leggere fa bene, ma leggere facendo del bene, fa bene due volte.