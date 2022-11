Arriva anche ad Ustica la Telecardiologia dell’Asp di Palermo. Dopo l’installazione dell’attrezzatura a Linosa e Lampedusa, l’apparecchio è stato fornito e collaudato anche ad Ustica dall’equipe composta da Sergio Fasullo, Liliana Costa e Massimo Dolce. E’ in dotazione al Servizio di Continuità Assistenziale del Poliambulatorio dell’isola, guidato da Francesco D’Arca.

“L’Asp vuole essere sempre più vicina ai propri cittadini – ha sottolineato il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Daniela Faraoni - questo è stato negli ultimi 2 anni il nostro principale sentiero. La gente ha bisogno di tornare a prendersi cura di sé, soprattutto, dopo un periodo in cui ci è stato impedito dalle ragioni della pandemia. Oggi l’Asp ha l’obbligo morale di facilitare l’accesso alle cure soprattutto a favore delle popolazioni lontane dalla città. Essere oggi ad Ustica, ma a breve anche nei piccoli comuni delle Madonie lo sentiamo come un dovere per riavvicinare la gente alla nostra organizzazione”.

Il nuovo sistema consente di trasmettere sia i parametri vitali, sia i tracciati ecocardiografici da Ustica al “Centro Hub” della Unità di Cardiologia dell’ospedale Ingrassia dove uno specialista provvederà con tempestività a refertare l’esame. Il servizio è attivo senza soluzione di continuità ogni giorno.

“Abbiamo portato ad Ustica lo stesso apparecchio, già, in uso a Linosa e Lampedusa – ha spiegato il direttore dell’Unità di Cardiologia dell’ospedale Ingrassia, Sergio Fasulo – è un’attrezzatura che ci consente di valutare sia il tracciato dell’elettrocardiogramma ed i parametri vitali del paziente, che recarci ad effettuare l’esami direttamente a domicilio dell’utente fragile, avendo l’opportunità della refertazione e di un teleconsulto in tempo reale”.