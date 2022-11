Il preside Catania non trova docenti per Ustica: "Un viaggio costa 60 euro, non garantito il diritto allo studio"

A quasi due mesi dall'inizio dell'anno scolastico a Ustica, all'istituto comprensivo Saveria Profeta "non abbiamo ancora completato l’organico e la causa principale dell’impossibilità di avere un corpo docente definito e un assetto di segreteria stabile è da addebitare al costo di collegamento tra Palermo e Ustica". E' quanto scrive il dirigente scolastico Giusto Catania in una nota inviata al presidente della Regione Renato Schifani.

"Per un docente che ha uno spezzone di cattedra o ore di completamento - si legge nella lettera di Catania - risulta poco conveniente, economicamente, accettare di insegnare a Ustica: andata e ritorno da Palermo, in aliscafo, costa sessanta euro. Non vi sono agevolazioni per lavoratori e le carte viaggio garantite dal gestore del servizio non consentono di limitare i costi".

L'ex assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, oggi preside non solo a Ustica, ma anche all'istituto comprensivo Giuliana Saladino, al Cep, continua: "Il collegamento con le isole minori, soprattutto per garantire un servizio fondamentale qual è la scuola, non può essere così oneroso: in questo modo appare impossibile per la scuola garantire una supplenza breve o un contratto di poche ore". Secondo Catania "il diritto allo studio è inalienabile e costituzionalmente garantito ma purtroppo nell’isola di Ustica le studentesse e gli studenti sono costrette e costretti a rinunciare a numerose ore di lezioni a causa del costo esorbitante del collegamento".

Il dirigente scolastico fa dunque appello a Schifani "affinché siano garantite tariffe agevolate per le lavoratrici e i lavoratori della scuola di Ustica così da consentire alle nostre studentesse e ai nostri studenti di non dover ulteriormente pagare, sulla loro formazione e sulla crescita culturale, il costo dell’insularità. Già le condizioni dell’isola di Ustica, nel periodo autunnale ed invernale, sono particolarmente difficili ma riteniamo che almeno l’istruzione possa essere garantita nel migliore dei modi".