Ustica, nell'isola dove fu confinato Gramsci il Consiglio non revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini

Proprio nell'isola di Ustica, in cui vennero confinati diversi intellettuali ed esponenti storici della Sinistra italiana, come Antonio Gramsci, durante il Fascismo, resta paradossalmente anche cittadino onorario Benito Mussolini, a cui il riconoscimento fu dato esattamente un secolo fa dal Comune. La maggioranza in Consiglio, infatti, ha deciso di non votare la revoca dell'onorificenza proposta dai consiglieri di minoranza del gruppo "Tutti insieme per Ustica", che chiedevano lo stesso provvedimento anche per altri quattro gerarchi fascisti - Roberto Farinacci, Pietro Lanza di Scalea, Alfredo Cucco e Cesare Mori - anche loro cittadini onorari di Ustica.

"I consiglieri di maggioranza, senza dare la possibilità di replica al gruppo di minoranza - si legge in una nota di Diego Altezza, Martina Natale e Maria Ailara di 'Tutti insieme per Ustica' - hanno posto la questione pregiudiziale, decidendo di non votare la revoca della cittadinanza onoraria e di non prendere in considerazione la proposta di deliberazione che, tra l'altro, era anche corredata del parere di regolarità tecnica. La cittadinanza onoraria - rimarcano i consiglieri - è un titolo concesso per testimoniare la vicinanza e la riconoscenza di una comunità a un individuo, per le sue positive azioni e per i valori civili. Un dittatore che ha soppresso ogni libertà democratica, che ha condotto l'Italia in un'avventura coloniale fatta di crimini di guerra e deportazione e che ha promulgato nel 1938 le 'leggi razziali', non merita di essere cittadino onorario di Ustica".

Nei mesi scorsi, la Giunta si era opposta all'intitolazione della scuola dell'infanzia ad Antonio Gramsci, che trascorse 44 giorni di confino nell'isola. Il decreto è stato poi firmato dal dirigente dell'ambito territoriale di Palermo dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia lo scorso 6 marzo. Inoltre, come mettono in evidenza Altezza, Natale e Ailara "a dicembre la stessa maggioranza bocciò la nostra mozione sull'attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere, con la quale chiedevamo alla Giunta di intraprendere una campagna permanente".

Dopo la scelta della maggioranza sulla cittadinanza onoraria di Mussolini, "Tutti insieme per Ustica" sottolinea che "non intendiamo cancellare la storia, ma far riflettere: Ustica, in quegli stessi anni in cui il Consiglio conferiva la cittadinanza onoraria a Mussolini e ai quattro gerarchi fascisti, viveva il triste periodo in cui, i confinati politici venivano tradotti sull'isola, come pena detentiva per aver espresso o manifestato idee contrarie al pensiero e all'azione fascista. Numerosi Comuni italiani hanno deciso di revocare il riconoscimento a Mussolini, intendevamo anche noi aderire all'iniziativa promossa dall'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia, ndr). La maggioranza consiliare, decidendo di non trattare l'argomento, ha dimostrato, ancora una volta, poca sensibilità, non ricordando che la Costituzione dice che l'Italia è antifascista".