Mussolini non è più cittadino onorario di Ustica ma il Consiglio evita la revoca: si riaccende la polemica

Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Ustica. Lo ha deciso il Consiglio comunale di Ustica, che però non ha revocato al cittadinanza onoraria conferita nel 1924 al dittatore e ad altri quattro gerarchi fascisti (Roberto Farinacci, Pietro Lanza di Scalea, Alfredo Cucco e Cesare Mori), ma ha approvato una modifica al regolamento comunale che prevede la cessazione delle onorificenze per tutti i defunti. Da adesso, si legge nell'emendamento, "il conferimento e la revoca del riconoscimento onorifico possono essere deliberate dal Consiglio comunale solo se la persona è ancora in vita".

Così ha deciso la maggioranza in Consiglio, che ha trovato questo escamotage dopo aver posto una pregiudiziale alla richiesta dell'opposizione, impedendo di discutere la proposta di revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini. Una decisione che ha riacceso le polemiche: "Riteniamo che non sia opportuno prevedere, in modo generalizzato, la cessazione della cittadinanza onoraria a tutte le persone non più in vita - dicono in una nota i consiglieri del gruppo Tutti insieme per Ustica, Diego Altezza, Martina Natale, Maria Ailara -. Ci sono illustri personaggi, cittadini onorari di Ustica che, anche se non più in vita, continuano a dar lustro all’Isola. Non si può paragonare l’operato di Mussolini, il quale non merita di essere cittadino onorario di Ustica, all’azione positiva di quanti hanno avuto conferita la cittadinanza onoraria di Ustica, per veri meriti culturali, scientifici ed umanitari".

"Ricordiamo che, oggi, cessa di esistere anche la cittadinanza onoraria conferita a Mike Bongiorno, presentatore della rassegna delle attività subacquee e Lucio Messina, ideatore della rassegna e vincitore del Tridente d'oro. Scriveremo a tutti i Comuni Italiani, chiedendo di procedere alla revoca della cittadinanza precedentemente conferita, nel 1924, a Benito Mussolini ed ai suoi seguaci gerarchi fascisti. Ricordiamo che Ustica è stata isola di vero antifascismo, resistenza e libertà, in cui sono stati confinati anche Antonio Gramsci, Nello Rosselli e Giuseppe Romita, uno dei padri costituenti", concludono i consiglieri del gruppo Tutti insieme per Ustica.

Nei mesi scorsi, la Giunta di Ustica si era opposta all'intitolazione della scuola dell'infanzia ad Antonio Gramsci, che trascorse 44 giorni di confino nell'isola. Il decreto è stato poi firmato dal dirigente dell'ambito territoriale di Palermo dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia lo scorso 6 marzo.