Da Palermo a Sanremo: Urban_cdb Salon approda al Festival

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ci siamo! Domani sera partirà ufficialmente l'edizione n.73 del Festival della Canzone Italiana, Sanremo 2023. E noi siamo pronti a svelarvi gli hairlook alcune delle novità che ci vedranno protagonisti. A raccontarci è Jack Alicata, hairstyle affiliato Urban_Cdb Salon by Compagnia della bellezza presente a Palermo. Il nostro direttore artistico Salvo Filetti, ci porterà a Casa Sanremo. Due le postazioni all'interno della casa dell'hospitality sanremese: al primo piano del Palafiori, la lounge con i nostri hairstylist dedicata a tutti gli ospiti che vorranno dare una rinfrescata al proprio look; all'interno della sala Mango la postazione “vip” nell'area benessere per i talent e gli ospiti del palinsesto Rai.

Per gli Artisti è la volta di Urban Cdb Salon, l'anima più street del nostro Gruppo e abbiamo puntato sui giovani. Saranno firmati infatti Urban Cdb Salon gli hairlook di Shari Noioso, che partecipa con il brano“Egoista” e dei Colla Zio, cinque giovani promettenti ragazzi milanesi che porteranno all'Ariston “Non mi va!”, un brano scanzonato che parla, ovviamente, d'amore ma con citazioni nostalgiche. Non resta che darvi appuntamento a domani: seguiteci!