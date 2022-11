Civico, uomo trovato morto tra i vialetti dell'ospedale

Un morto tra i vialetti del Civico. Il cadavere di un 63enne, Michele D’Amico, è stato rinvenuto nell’area esterna dell’ospedale di via Tricomi dove la polizia è intervenuta dopo una segnalazione arrivata questa mattina. Dalle prime informazioni pare che l’uomo si fosse presentato ieri nell’area d’emergenza ieri mattina, intorno alle 7. Sarebbe stato visitato e sottoposto ad alcuni esami, compresa una Tac, che però non avrebbero evidenziato anomalie o altri problemi di salute. Verso mezzogiorno gli infermieri avrebbero provato a mettersi in contatto con D'Amico senza però rintracciarlo. La sua cartella clinica era stata quindi chiusa indicando un allontanamento volontario. Il 63enne dunque potrebbe essere deceduto per cause naturali ma la polizia, per fare luce sull'episodio, ha avviato comunque le indagini. Nelle prossime ore saranno ascoltati i sanitari e si cercherà di rintracciare eventuali familiari per ricostruire l’accaduto.