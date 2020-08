Via Bergamo, pensionato trovato morto in casa dopo 10 giorni: disposta l'autopsia

Nessuno lo vedeva da più di una settimana, né il padrone di casa né i vicini che poi hanno segnalato il fatto alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, entrati in casa dopo avere rotto una finestra. Un pensionato di 70 anni, B.S., venerdì è stato trovato morto nell’appartamento che aveva affittato in via Bergamo.

Le volanti del commissariato Oreto-stazione e i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per chiarire le cause del decesso. Porte e finestre erano chiuse e sul corpo non sembravano esserci segni di violenza. Il sostituto procuratore Vincenzo Amico, informato dell’accaduto, ha disposto che venisse eseguita l’ispezione cadaverica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il medico legale ha indossato i dispositivi di protezione e ha controllato il corpo non rinvenendo nulla di sospetto. Dalle condizioni del cadavere, sembra che il pensionato fosse deceduto da oltre 10 giorni. Solo alla fine di tutte le precedure è intervenuta la polizia mortuaria del Comune per portare la salma al cimitero in attesa della sepoltura.