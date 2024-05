Non lo vedevano da oltre due giorni e dalla sua abitazione proveniva un odore acre. Così oggi i vicini hanno allertato le forze dell'ordine. Al civico 298 di via Oreto sono arrivati i vigili del fuoco che prima hanno bussato alla porta e poi l'hanno forzata per entrare all'interno dell'appartamento dove hanno fatto la tragica scoperta: un uomo di 60 anni è stato trovato morto. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Sono in corso i rilievi per stabilire le cause del decesso, anche se l'ipotesi più probabile è la morte per cause naturali.