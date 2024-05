I vicini non lo vedono da giorni, i vigili del fuoco aprono la porta di casa e lo trovano morto

Lui non rispondeva al citofono e i sanitari del 118 non riuscivano a entrare. Così, per aprire la porta di casa, è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, una volta dentro, però, hanno rinvenuto il suo cadavere. Un uomo di 69 anni è stato trovato morto ieri sera all'interno della sua abitazione che si trova al primo piano di via Boccadifalco 38. A lanciare l'allarme sarebbero stati i vicini che non lo vedevano da qualche giorno.

Sul posto, oltre alle pattuglie della polizia, è intervenuto il medico legale per ispezionare il cadavere. Sul corpo non sono stati trovati segni sospetti né altro di anomalo che lascerebbe pensare a una morte violenta. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti e rintracciato i familiari per informarli dell'accaduto in attesa che il pm di turno restituisca la salma ai suoi cari per consentire loro di celebrare del funerale.