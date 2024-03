Monreale, uomo trovato morto nel giardino di casa

A Monreale un uomo è stato trovato cadavere a casa sua dai vigili del fuoco. L'intervento delle squadre di soccorso, in via Golda Meir, è stato richiesto dai vicini e dai parenti.

L'uomo è stato trovato disteso per terra nel suo giardino. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale.