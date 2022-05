Balestrate, uomo viene agganciato da un treno e trascinato per decine di metri: vivo per miracolo

Travolto da un treno, nella zona di Balestrate, e trovato a decine di metri dal punto in cui sarebbe avvenuto l'impatto. Ma nonostante ciò è rimasto miracolosamente vivo. Un 59enne è finito ieri pomeriggio all'ospedale Civico, dov'è arrivato con un elicottero del 118, a seguito di un incidente ferroviario dai contorni ancora poco chiari al confine con Alcamo. Sull'episodio indagano gli agenti della Polfer che hanno eseguito i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avesse raggiunto una spiaggia in contrada Calatubo a bordo di un'auto, una Jeep di colore bianco. Poi si sarebbe spostato a piedi, avrebbe raggiunto la linea ferroviaria e attraversato i binari. Proprio in quel momento, però, stava passando il regionale partito da Piraineto e diretto Castelvetrano.

Nonostante i "fischi" del treno, l'alcamese non si sarebbe accorto di nulla e sarebbe stato travolto. Da quanto emerso sino ad ora l'ipotesi più accreditata e che un indumento indossato all'uomo sia rimasto impigliato in qualche sporgenza del convoglio. Un dettaglio che spiegherebbe come mai il 59enne sia stato trovato a decine di metri dal punto in cui sarebbe avvenuto l'impatto.

Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118 l'uomo è stato portato già intubato al Civico e trasferito nel reparto di seconda Rianimazione. A causa dell'incidente l'alcamese, che già da oggi è tornato a respirare autonomamente, ha riportato delle fratture al costato e delle lesioni alle braccia. La prognosi resta per il momento riservata ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.