Avrebbe perso l'equilibrio, forse a causa di un malore, e sarebbe caduto in dirupo battendo con violenza la testa. Un uomo di 79 anni, D. G., è stato soccorso ieri pomeriggio ad Altavilla Milicia dopo un incidente avvenuto in montagna, nella zona di Pizzo Cane. Per accelerare i soccorsi e il trasferimento al Civico è stato richiesto l'intervento di un elicottero del 118 che è atterrato nel vecchio campo di calcio.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, residente a Bagheria, si trovava con i suoi familiari per trascorrere insieme la giornata del primo maggio quando, per cause ancora da accertare, è caduto battendo con violenza la testa. Dopo l'allarme lanciato tramite il numero unico d'emergenza sono arrivati i sanitari del 118 che hanno stabilizzato e intubato il 79enne in attesa dell'arrivo dell'elicottero.

Per fare atterrare il mezzo aereo è stato chiesto l'ausilio della polizia e dei vigili del fuoco, arrivati per aprire il cancello dell'impianto sportivo che si trova in contrada Chiesazza-Sperone così da far passare l'ambulanza. L'anziano, arrivato nel campo a bordo del mezzo del 118, è stato caricato sull'elicottero e portato al Civico dove gli accertamenti hanno evidenziato un delicato trauma cranico. La prognosi resta riservata.