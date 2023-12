Via Ruggero Marturano, gli puntano la pistola e gli rubano Rolex e fede nuziale

Minacciato e costretto a consegnare un Rolex, la fede nuziale e una collana in oro. Un commerciante è stato rapinato ieri in via Ruggero Marturano, traversa di via Ammiraglio Rizzo, da due uomini che lo avrebbero bloccato per strada. Secondo quanto riferito ai carabinieri gli avrebbero puntato contro una pistola e, una volta arraffato il bottino, sarebbero fuggiti su uno scooter.

Il commerciante ha chiamato il 112 e i militari dell'Arma sono intervenuti sul posto così da raccogliere le prime informazioni per avviare le ricerche dei responsabili. Al vaglio anche le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato qualche dettaglio utile per le indagini o la targa del mezzo utilizzato per la fuga.

I carabinieri indagano anche su un fatto avvenuto a fine novembre sempre in via Ruggero Marturano dove sono stati esplosi diversi colpi di pistola contro la saracinesca di un'agenzia di servizi che funziona anche da centro scommesse. Nove i fori individuati dal personale della Sezione investigazioni scientifiche. I due episodi però non sarebbero collegati.