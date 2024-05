Picchiato e rapinato per strada mentre va al lavoro, paura all'alba in via Pirandello

Alba di paura in via Pirandello, nel tratto compreso tra via Giusti e via Cesareo, dove un uomo è stato malmenato da alcuni rapinatori. L'aggressione è avvenuta intorno alle 6, la vittima stava andando al lavoro quando è stato bloccato e preso a pugni da ignoti che successivamente sono riusciti a sottrargli il borsello.

L'uomo si è accasciato sulla strada e perdeva sangue. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti che si sono accorti di quanto accaduto e hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati la polizia e il 118. Gli agenti adesso indagano sull'episodio. I sanitari hanno soccorso l'uomo e lo hanno portato in ospedale per accertamenti.