I vicini non lo vedono da giorni e chiamano la polizia, uomo trovato morto in casa

I vicini non lo vedevano da giorni e quando hanno iniziato a sentire un odore nauseabondo provenire dalla sua casa, al piano terra di una palazzina di cinque piani, hanno chiamato polizia e vigili del fuoco. Così ieri un uomo di 61 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via Giuseppe Sequenza, traversa di corso Calatafimi.

All’interno di un garage trasformato in abitazione sono intervenuti anche i sanitari del 118 e il medico legale il quale ha constatato il decesso dell’uomo che sarebbe avvenuto almeno a 24 ore prima e sarebbe riconducibile a cause naturali. La salma - racconta un vicino - è rimasta dentro casa fino a mezzanotte inoltrata, in attesa dell'arrivo delle onoranze funebri.

"Mi spiace per l’accaduto ma c’è anche un’altra cosa da annotare. Qualcuno tra chi è intervenuto ieri - spiega Luigi S. - aveva una tuta e altri dispositivi di protezione individuale, che dopo il sopralluogo ha abbandonato sul marciapiede, all’esterno del garage, praticamente in mezzo alla strada (foto allegata, ndr). Ritengo che ciò non sia accettabile".

