Non risponde al telefono e al citofono, cinquantenne trovato morto al Borgo

I vicini non lo vedevano già da qualche giorno. Questa mattina, preoccupati che potesse essere successo qualcosa, hanno provato a contattarlo telefonicamente e hanno suonato al citofono. A quel punto avrebbero aperto la porta trovandolo lì, privo di vita. Tragedia questa mattina in via della Cera, quartiere Borgo Vecchio, dove un uomo di 50 anni è stato trovato morto in casa.

I primi ad arrivare sono stati i sanitari del 118. Dopo alcuni momenti di tensione con i residenti, contrariati a loro avviso per il tempo impiegato dall'ambulanza per raggiungere l'appartamento, sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma. Per il cinquantenne, che aveva varie patologie, non è stato possibile fare nulla.

Una volta dichiarato il decesso è stato contattato il medico legale per l'ispezione del cadavere. Stando alle prime informazioni il cinquantenne sarebbe morto verosimilmente per cause naturali.